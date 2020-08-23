محتجون في "طرابلس" يقتلون مرتزقا أطلق عليهم النار

تشهد العاصمة الليبية "طرابلس" في الوقت الحالي احتجاجات في عدة مناطق تطالب برحيل حكومة فايز السراج.

وقالت مصادر إن الاحتجاجات تصاعدت حدتها مع قيام مرتزقة سوريين بإطلاق نار على المحتجين.

وأضافت أن المحتجين قتلوا أحد المرتزقة السوريين والذي كان يطلق عليهم نيران.

وخرجت مسيرات ليلية هتف فيها المحتجون بهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".

واندلعت مظاهرات طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع، وبحسب ما ذكرت واتسعت لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي. ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء في وسط العاصمة طرابلس.