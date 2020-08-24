مهند عماد يحكي عن تعرض طفلة معاقة للتنمر: كسروا المشاية الخاصة بها

كشف مهند عماد، من أصحاب الهمم وبطل الجمهورية في السباحة، تفاصيل مطالبته للرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريس مادة لاحترام الآخر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال عماد: "طبعا كان فيه تحضير كبير جدا قبل الحدث وكان فيه تحضير قبلها بشهور وكنا بنقعد مع بعض في ورش وحطينا فكرة سفراء الحلم وفكرنا كل واحد هيتكلم عن ايه وعشان كده انا اخترت اني اطالب بتدريس مادة احترام الآخر"، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من التنمر في مدرسته نظرًا لأن كل طلاب المدرسة من أصحاب الهمم ويتحدوا إعاقة كف البصر.

وأشار إلى أن الطلاب في مدرسته لا يتنمرون على بعضهم البعض، لافتا إلى أن أصدقاءه في مدارس الدمج يتعرضون للتنمر، لافتًا إلى أن زميلة له معاقة حكت له عن تعرضها للتنمر أثناء ذهابها للمدرسة بالكرسي المتحرك حيث وجدت المشاية الخاصة "بديلة السلالم" تم تكسيرها بسبب أن طالب من زملائها "اتزحلق عليها" معتبرًا أنهم: "اهتموا بالطالب السليم ولم يهتموا بالمعاقة" مؤكدًا أن ذلك تسبب في غضب زميلته وحزنها.

وأثنى على مدربه في السباحة مصطفى عبدالرسول والمدربين في دار الاشارة والكابتن مختار ومدربي نادي الشمس الذين بذلوا مجهود كبير معه ليصبح من أبطال السباحة.