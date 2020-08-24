سفير نيوزيلندا بالقاهرة ينشر صورة لرحلة تذوق المانجو في الإسماعيلية
كتب:
أحمد حامد دياب
05:53 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
سفير نيوزيلندا مع المانجو
نشر جريج لويس سفير نيوزيلندا في القاهرة صورة له من زيارته لمحافظة الإسماعيلية وتحديدًا أمام مجموعة من أقفاص المانجو وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وعلق "لويس" قائلًا: "القيام برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر!".
وأضشاف: "هل تعلم أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عاماً".
جدير بالذكر أن أسعار المانجو تراجعت بالأسواق بنسبة 20% بالمقارنة بالعام الماضي لأصناف الزبدية والصديقة والبلدى السكرى المنتشرة حاليا بالأسواق بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، وقال إن أصناف "الفونسو، العويسى، التمور، التومى، هايدى، وناعومى الكيت، والجولك الفص بعد العيد مباشرة".