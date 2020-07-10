تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار وأنواع المانجو في سوق العبور

المانجو من الفواكه التي نادرًا ما تجد شخص لا يحبها، منذ ظهرت بشائر فصل الصيف تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب اختفاء المانجو الفاكهة المحببة للصغير والكبير.

والمانجو من الفواكة التي يفضل الكثيرين شراء كميات منها لتخزينها وتناولها خلال فصل الشتاء، ويمكن هذا من خلال أسواق الجملة، مثل سوق العبور، الذي يعرض الفاكهة بأسعار مخفضة مع العلم أن أقل كمية لشراء هي قفص 20 كيلو جرام، أو كرتونة 15 كيلو جرام.

تستعرض "الوطن" أسعار وأنواع المانجو في سوق العبور

مانجو عويس

وصل سعر الكيلو جرام من المانجو العويسي 30 جنيهًا.

مانجو هندي

فيما وصل سعر المانجو الهندي20 جنيهًا للكيلو.

مانجو تيمور

وسجل الكيلو من مانجو تيمور حوالي 25 جنيها.

مانجو زبدية

وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 7 إلى 12 جنيهًا.

مانجو بلدي

أما كيلو المانجو البلدي وهو أرخص الأنواع فقد تراوح من 5 إلي 10 جنيهات.

مانجو فونس

ووصل سعر كيلو المانجو فونس حوالي25 جنيهًا.

مانجو فص

ووصل سعر كيلو المانجو فص حوالي 45 جنيهًا.

مانجو دبشة

وتراوح سعر كيلو المانجو دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا.

مانجو صديقة

وتراوح سعر كيلو المانجو صديقة من 14 إلى 20 جنيهًا.

مانجو جولك

وتراوح سعر كيلو المانجو جولك من 13 إلى 17 جنيهًا.

مانجو سكري

وتراوح سعر كيلو المانجو سكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

مانجو بيض العجل

وتراوح سعر كيلو المانجو بيض العجل من 9 إلى 15 جنيهًا.

كانجو سنارة

وتراوح سعر كيلو المانجو سنارة من 9 إلى 15 جنيهًا.