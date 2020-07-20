الغرف التجارية: أسعار الخضر والفاكهة مستقرة.. وتراجع المانجو والليمون

تراجعت أسعار المانجو بالأسواق بنسبة 20% بالمقارنة بالعام الماضي لأصناف الزبدية والصديقة والبلدى السكرى المنتشرة حاليا بالأسواق بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، وقال إن أصناف "الفونسو، العويسى، التمور، التومى، هايدى، وناعومى الكيت، والجولك الفص بعد العيد مباشرة".

وأرجع نائب رئيس الشعبة تراجع الأسعار لزيادة الإنتاج وتراجع القوة الشرائية، وأشار إلى أن المانجو هي ملكة الفواكه التي يعشقها أغلب المواطنين لما لها من مذاق مميز ولذيذ وفوائد غذائية، ويتوقع أن يكون هذا الموسم موسم ناجح بالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا كما شهد الموسم ارتفاع الإنتاجية نظرا لزيادة أعداد الأشجار المثمرة، ودخول أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مراحل الإنتاج.

وأضاف لـ"الوطن" أن أصناف المانجو الموجودة في مصر كثيرة منها السكري والفونسو والصديقة والهندية والعويس ودبشه والزبدية والسنارة والناعومي والكنت والكيت والجولك ورقبة الوزة وتيمور وقلب الثور وبيض العجل.

فيما رصد أسعار المانجو لهذا الموسم حسب النوع كالتالي عويس 30 جنيهًا، مانجو هندي 20 جنيهًا، مانجو تيمور 25 جنيهًا، مانجو زبدية 10 جنيهات، مانجو بلدي من 10 حتى 15 جنيهًا، مانجو صديقة 13 جنيهًا مانجو جولك من 10 حتى 20 جنيهًا.

وأكد أن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا في معظم الأصناف قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع الأصناف موجودة بكميات كبيرة خلال تلك الفترة.

وأكد توافر جميع أصناف الخضر والفاكهة خلال الشهر الجارى، لأصناف الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع الفاكهة وتباع بأسعار مناسبة ومستقرة، وأشار إلى تراجع سعر بيع الليمون من 35 ليصل الى 10 و15 جنيها للأعلى الجودة.

وتوقع النجيب ارتفاع الطماطم ارتفاعا طفيفا لعدة أسباب منها انتهاء العروة وبداية عروة جديدة مع زيادة الإقبال قبيل عيد الأضحى لعمل الفتة وتخزين ستات البيوت لعمل الصلصة واستمرارها حتى بعد العيد بأسبوع وهى زيادة معتادة كل عام لنفس الأسباب.

وكشف عن ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء فى الأسواق وأرجع الأسباب إلى أنها من المحاصيل الشتوية حيث يزداد إنتاجها فى الشتاء بالمقارنة بالصيف، لافتا إلى الأصناف المستقرة العنب والبطيخ، الكانتلوب، والتين والمانجو.