الجيش الليبي: هروب فايز السراج من مقر المجلس الرئاسي بسبب المتظاهرين

كشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن هناك حشدا وتقدما لقوات مرتزقة وميليشيات نحو مناطق تتواجد فيها قوات الجيش الوطني الليبي، مشددًا على أن قوات الجيش الوطني الليبي سترد على أي هجوم تتعرض له.

وقال المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إن ما رصدوه لا ينبئ أبدًا بما صرح به رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الأقوال تحددها الأفعال، وأن الميليشيات و200 آلية يتحركون نحو بعض المناطق بخلاف حركة السفن والفرقاطات التركية في البحر.

وتحدث المحجوب عن المظاهرات التي تشهدها طرابلس، مشيرًا أن السراج خرج من المقر المتواجد فيه وهرب أمام هجوم المتظاهرين من رئاسة مقر المجلس الرئاسي لافتة أن الوضع في طرابلس محتقن جدًا وأن هناك رفض لمجلس السراج وما يقوم به.

وأشار أن الليبيين غاضبين بسبب احتلال أراضيهم، وأنهم لا يجدوا سيولة مالية في الوقت الذي تذهب فيه الأموال للمرتزقة السوريين.