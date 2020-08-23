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المسماري: مبادرة السراج توفر غطاء سياسيا للإرهاب وتضلل الرأي العام

كتب:

شريف سليمان
05:17 م | الأحد 23 أغسطس 2020
اللواء أحمد المسماري

اللواء أحمد المسماري

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن مبادرة حكومة السراج لا تمثل شيئًا إلا أنها ذر للرماد في العيون وتضليل للرأي العام المحلي والدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المبادرة تسعى إلى التغطية على النوايا الحقيقية لحكومة السراج حول الوضع في ليبيا، وخاصة بعد اجتماعات وزراء الحرب في الدول الإرهابية قطر وتركيا وما يعرف بوزارة الدفاع الليبية، حيث اتخذوا قرارهم بالحرب وانطلاق العمليات العسكرية.

وتابع: "بالرغم من هذا الاجتماع، فإن الأطراف الإرهابية في حاجة إلى غطاء سياسي ونوع من الدبلوماسية لتمرير هذه الحرب".

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