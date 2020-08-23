المسماري: ميليشيات السراج اعتقلت عشرات الليبيين بتهمة تأييد الجيش

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن مرتزقة تابعين لحكومة السراج اقتحمت منازل المواطنين في غريان وعدة مناطق واعتقلت أصحابها بتهمة انضمامهم أو تأييدهم للقوات المسلحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مرتزقة السراج اعتقلوا عشرات المعتقلين دون ارتكاب أي جرم ونُقلوا إلى مدن آخرى لتعذيبهم في سجون ظلامية تابعة لتركيا.

وأكد، أن هناك مخططا دوليا كبيرا ينفذ من قبل الميليشيات الإرهابية المتطرفة لاستهداف الجيش الوطني الليبي، لافتًا إلى أنه يجري نقل قوات من مصراتة إلى سرت.