مصرع طفل صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر صعقه بالكهرباء عقب ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بمنزله بقرية الجلاوية دائرة مركز ساقلته بسوهاج، تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفل "بشار.ع.م" 11 عاما تلميذ ويقيم بناحية الجلاوية دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء، انتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز والفحص وسؤال عمه "عبد الشافي.م.ع" 39 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما أدى لصعقة ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.