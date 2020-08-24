إيران تؤكد عدم سعيها لحيازة سلاح نووي بناء على فتوى من مرشدها الأعلى

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنّ بلاده لم ولن تسعى لحيازة السلاح النووي، وذلك بناء على فتوى دينية من المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ظريف في تصريح صحفي، اليوم، أنّ طهران "تعتقد أنّ السلاح النووي يضر ببلدنا من حيث الاعتقاد الديني والقضايا الاستراتيجية، وهو حرام شرعا بفتوى من المرشد".

وأوضح الوزير الإيراني، أنّ "آلية الزناد مصطلح خاطئ يروج له الأمريكيون، وهناك 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أعلنت أنّه لا يحق لأمريكا تفعيل هذه الآلية"، مؤكدا أنّه لا صلة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى طهران بتفعيل آلية الزناد من قبل واشنطن.

واتهم ظريف، الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة الأمن الأمن الإقليمي والعالمي من خلال حيازتهما لأسلحة نووية، وكذلك معارضتهما لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي.

وأضاف الوزير الإيراني، أنّ "تعاون إيران مع الوكالة الدولية قائم على مبدأ الشفافية، ونحن لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية".

واعتبر ظريف، أنّ الولايات المتحدة باتت تعاني من ظروف سيئة في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى فشلها أكثر من مرة في تمرير مشاريع عقوبات ضد إيران.