"رجائي": منع دخول أي فرد لا يرتدي الكمامة حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه بالرغم من توقف الحدائق من استقبال الزوار منذ 17 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن هناك خلية نحل تعمل خلال الفترة الماضية لتطوير الحديقة من حيث رعاية الحيوانات ووضع خطة تحصينات وعملية إكثار للحيوانات الثديية والطيور بهدف زيادة أعدادها.

وأشار "رجائي" خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنه جرى وضع مقاعد خشبية جديدة، كما أن قسم الزراعة بذل جهدا كبيرا في تهذيب الأشجار حتى تكون آمنة على الجمهور.

وعن خطة الحديقة لاستقبال الزوار اليوم، أكد أن وزير الزراعة شدد على اتخاذ إجراءات احترازية لها مرجعية إذ جرى التواصل مع الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوانات والطب الوقائي لوزارة الصحة، لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الجمهور والزائرين، وتتلخص في ارتداء الكمامة عند الدخول وقياس درجات الحرارة.

وأكد أنه سيتم استبعاد أي فرد غير مرتدي الكمامة أو شخص به أعراض مرضية أو ارتفاع في الحرارة، كما سيتم رش وتطهير الحديقة مرة يوميا بعد انصراف الجمهور، لافتا إلى أنه جرى تحديد الكثافة داخل الحديقة في حدود من 3 آلاف إلى 3500 زائر فقط، وتوفير لوحات وإرشادات التباعد الاجتماعي.