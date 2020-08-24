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محمود مسلم

ارتفاع عدد ضحايا تفجير الفلبين لـ10 قتلى

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أ ش أ
10:44 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
انفجار سابق فى الفلبين

انفجار سابق فى الفلبين

ارتفع عدد القتلى من العسكريين والمدنيين جراء انفجار قنبلتين ببلدة بجنوب الفلبين، الاثنين، إلى 10 أشخاص، رغم الإجراءات الأمنية المشددة بسبب تهديدات مقاتلى جماعة أبوسياف، حسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان 5 جنود على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 من العسكريين والمدنيين في وقت سابق اليوم، جراء انفجار قنبلتين ببلدة بجنوب الفلبين، رغم الإجراءات الأمنية المشددة بسبب تهديدات مقاتلي جماعة أبوسياف.

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