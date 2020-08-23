انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي العراقية

استهدف انفجار، مساء اليوم، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون المزيد من التفاصيل.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة بالقرب من الرتل، فيما لم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن عن الانفجار.

وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية، وسلمها لقوات الأمن المحلية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، مايليز كاجينز، اليوم، إن دور التحالف حالياً في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف كاجينز، أن "القوات في قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويجري الآن العمل في مواقع أقل بالعراق"، مشيرا إلى أن التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلًا"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي.