روسيا تستعد لاستئناف حركة الطيران مع مصر وعدة دول

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أمس، أنّ السلطات الروسية تعد قائمة جديدة للدول التي قد تستأنف روسيا معها حركة الطيران هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

ونقلت الصحيفة الروسية، عن مصادر لها في المطارات وشركات الطيران، أنّ من بين البلدان التي قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران فرنسا والمجر ومالطا وقبرص والأردن ومصر "القاهرة فقط" والصين "شنجهاي فقط".

وأشارت "إزفيستيا"، إلى أنّ قطاع الطيران لن ينتفع كثيرا من هذا الإجراء، علما بأنّ الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي ستظل نادرة والأرجح أنّها ستنظم وفقا لـ "المبدأ السويسري"، أي لعدد قليل من الركاب، على حد قولها.

ورفضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية، وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا جوليكوفا، رئيسة الغرفة، نائب رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، إنّه لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن.

وأواخر مارس الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".