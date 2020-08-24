ارتفاع عدد قتلى السيول في شمالي تركيا إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد المتوفين جراء السيول بمنطقة البحر الأسود في شمالي تركيا إلى 6 أشخاص، حتى وقت متأخر من أمس الأحد، مع استمرار البحث عن 10 مفقودين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمالي البلاد، مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد، وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض وإخلاء الطرقات منها.

وأغلق العديد من الطرق بسبب المياه، كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن السلطات أعادت الكهرباء في بعض المناطق، لكنه أوضح أن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية.