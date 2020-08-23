بالفيديو.. أهالي "جيرسون" ينقذون وزير الداخلية التركي من مجاري السيول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات محرجة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أثناء انزلاقه بإحدى طرقات مدينة جيرسون التركية التي تعرضت لفيضان عنيف، أمس السبت، وأسفر عن دمار البنى التحتية ومصرع 5 مواطنين بينهم جندي.

وذكرت الصحف التركية أن السلطات لم تتدارك الكارثة التي وقعت بجيرسون أمس السبت، إلا في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد، فيما تحاول فرق الإنقاذ العثور على الضحايا والمفقودين وحصر الأضرار، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وظهر صويلو في الفيديو وهو يحاول المرور إلى الجانب الآخر من أحد الشوارع التي انهارت سريعًا مع اشتداد الأمطار أمس السبت، وكاد الوزير أن ينزلق في الطين لولا أن أنقذه أحد مواطني المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود.

ويعيش سكان مدينة جيرسون بشمال تركيا مأساة إنسانية إثر تعرضها للسيول، أمس السبت، أدى إلى دمار العديد من المنازل وانهيار البنى التحية بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فضلًا عن مصرع 4 من المواطنين بينهم جندي، فيما تواصل السلطات البحث عن المفقودين وحصر الخسائر.