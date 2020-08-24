4744 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن ارتفاع حصيلة المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بواقع 4744 حالة جديدة؛ لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الصادرة، أمس الأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16448 حالة.

وقال المركز الروسي إن 2456 شخصا تعافوا من المرض، خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 773095 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة والوفيات.

ويعتبر معدل الوفيات في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، خاصة منها الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، بالإضافة إلى والبرازيل والهند.

وفي الصين، أعلنت هيئة الصحة، اليوم، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية جميعها إصابات شملت مسافرين قدموا من الخارج.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة بالوباء جميعها مستوردة أيضا. وأكدت الإحصائيات الجديدة أن الصين لم تسجل لليوم الثامن على التوالي إصابات محلية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابات بكورونا المستجد حتى الآن 84967 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.