الحكومة الروسية: لا قرارات جديدة بشأن استئناف الرحلات الدولية

أعلنت الأمانة العامة لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن استئناف الرحلات الدولية حتى الآن.

وقالت الأمانة العامة لـجوليكوفا التي ترأس مقر العمليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد: "في الوقت الحالي، لا توجد قرارات جديدة بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية مع الدول الأجنبية"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ونقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر، أن السلطات الروسية تعد قائمة جديدة بالدول، قد يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة، من بين الدول فرنسا والمجر ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنجهاي فقط).

وسبق أن أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، بأن بلادها ستستأنف رحلاتها مع ثلاث دول، اعتبارا من 1 أغسطس، وهذه الدول هي: "بريطانيا وتركيا وتنزانيا".