سفير روسيا بالقاهرة: نتوافق مع مصر تجاه الوضع في سوريا وليبيا

قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن مصر وروسيا تتبنيان موقفًا وثيقًا فيما يتعلق بالوضع في سوريا وليبيا، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف بوريسينكو: "موقفنا المشترك هو ضرورة تعزيز الحوار السياسي الشامل بين الأطراف المتنازعة"، مشدداً على عدم وجود بديل للحل السياسي في كلا النزاعين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن موسكو تتفهم مخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا.

وأوضح بوريسينكو: "نبذل جهوداً كبيرة لتجنب الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي"، في إشارة لمدينتي سرت والجفرة.

وكشف بوريسينكو، أن الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا، للتوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار في ليبيا.