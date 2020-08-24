كيف يتعامل رجال الحماية المدنية مع حرائق الأشجار والنخيل؟

على مدار 50 دقيقة كاملة نشب حريق نخيل وأشجار بحديقة الفسطاط الكائنة بشارع صلاح سالم دائرة قسم مصر القديمة، وتبعد عنها مبنى وحدة تراخيص مرور عين الصيرة، مساء أمس، وتبين من خلال التحريات الأولية أنّ النيران نشبت بمخلفات أشجار خارج سور الحديقة، بعد أن ألقى مجهولا عقب سيجارة، ما أدى إلى اشتعال النيران، وروى شهود العيان عدة مشاهد جمعت الحريق بالكامل.

بدأ الحادث بظهور دخان كثيف في كمية من مخلفات الأشجار والنخل والأوراق بجوار سور الحديقة، بجانب رصيف طريق صلاح سالم، ثم اندلعت النيران واشتبكت في الأشجار التي توجد داخل السور، وامتدت النيران إلى النخيل المجاور وتحول سور حديقة الفسطاط إلى كتلة من النيران العالية، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن المنطقة.

كيف تتعامل الحماية المدنية مع حرائق النخيل والأشجار؟

في حرائق الحدائق أو المناطق المحاطة بأشجار ونخيل، ينقسم رجالة الحماية المدنية المكلفين بإطفاء الحريق إلى قسمين، أحدهما يتولى إطفاء الحريق نفسه برشاشات المياه، والآخر يتولى تبيرد محيط المكان برذاذ الماء من خراطيم عربة الإطفاء، بحسب قول اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا.

وجود الشجر في مكان الحادث يمثل مشكلة بسبب تساقط أوراقه، ما يعمل على سرعة الاشتعال وانتقال الحريق من مكان لآخر، وبحسب تصريحات اللواء ممدوح، لـ"الوطن"، تتضمن الإجراءات الرئيسية في التعامل مع الأماكن المتواجد بها أشجار، تبريد محيط مكان الحريق حتى لا تنتقل النيران إلى مكان آخر وتزداد رقعتها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، أنّ رجال الحماية المدنية يستخدمون الرمال لإحاطة مكان الحريق في حال وجود سوائل منسكبة كالبنزين والسولار على الطريق، وليس الأماكن المحاطة بأشجار، فالمعروف عن أوراق الشجر سرعة اشتعاله ويحتاج لتبريد المكان بالماء.

وناشد الواء ممدوح، المواطنين، بمراعاة عدم التدخين بأماكن الزرع والأشجار التي تساعد على انتقال النيران بسرعة.