عاجل.. السيطرة على حريق حديقة الفسطاط: 8 سيارات إطفاء تخمد النيران

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب بحديقه الفسطاط ، حيث تمكنت 8 سيارات اطفاء من اخماد النيران ، وتم فرض كردون امني واعادة حركة السير السايارات بعد تحويلها الى الحارة الاخري بعيدا عن الحريق ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على جزء كبير من النيران التى اندلعت باشجار ونخيل حديقة الفسطاط التى شبت منذ قليل ، واضاف المصدر أن التحريات الاولية رجحت ان النيران اشتعلت فى مخلفات كانت موجوده بجوار سور الحديق ، وسببها هو قيام مجهول بالقاء "عقب سيجارة" بها مما ادي الى اشتعال النيران وتزايدت حتي التهمت النخيل والاشجار ، واوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران ومنعت امتدادها الى باقي الحديقة وجاري عمليات الاطفاء.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الأشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم، وكلف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وجارٍ السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.