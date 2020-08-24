5 مشاهد من قصة حريق أشجار ونخيل حديقة الفسطاط

50 دقيقة هي المدة الكاملة لحريق نخيل وأشجار حديقة الفسطاط الكائنة بشارع صلاح سالم دائرة قسم مصر القديمة وتبعد عنها مبنى وحدة تراخيص مرور عين الصيرة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن النيران نشبت بمخلفات أشجار خارج سور الحديقه بسبب قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة، ما أدى إلى اشتعال النيران، وروى شهود العيان عدة مشاهد جمعت الحريق بالكامل.

المشهد الأول

الساعة السابعة و50 دقيقة، ظهر دخان كثيف فى كمية من مخلفات الأشجار والنخل والأوراق بجوار سور الحديقة فى الاتجاه بجانب رصيف طريق صلاح سالم، ثم اندلعت النيران واشتبكت فى الأشجار التى توجد داخل السور.

المشهد الثاني

اشتد اندلاع النيران واشتبكت فى أشجار التى بداخل الحديقة ثم امتدت النيران إلى النخيل المجاور وتحول سور حديقة الفسطاط إلى كتلة من النيران العالية، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن المنطقة.

المشهد الثالث

تجمع العشرات من المواطنين على جانب الطريق يحاولون السيطرة على الحريق وحضرت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ ثم توقفت حركة سير السيارات.

المشهد الرابع

انقطعت الكهرباء عن المنطقة وتم فرض كردون أمني وتعالت صفارة إنذار الشرطة، مطالبين الأهالي بالابتعاد عن مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

المشهد الأخير

حضر رجال المباحث واستمعوا إلى أقوال الشهود والذين رجحوا أن أحد المارة مجهول الهوية ألقي بعقب سيجارة فى وسط المخلفات، ما أدى إلى اندلاع النيران، ولم يسفر الحريق عن أى خسائري، والتهمت النيران اكثر من 15 شجرة ونخلة بالحديقة، وتم فتح الطريق مرة أخرى.