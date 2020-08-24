ارتفاع ضحايا سيول جيرسون المدمرة لـ7 أشخاص والبحث عن 9 مفقودين

لا تزال أعداد ضحايا سيول مدينة جيرسون التركية مستمرة في الارتفاع، حيث لقي 7 أتراك مصرعهم، فيما تعرض 12 آخرون إلى إصابات خطيرة، فيما تواصل السلطات البحث عن 9 مفقودين حتى هذه اللحظة.

وذكر موقع "جون بويو" التركي، أن قوات الدرك تمكنت حتى الآن من إنقاذ 150 شخصًا كانوا عالقين تحت الأنقاض، حيث وقعت عدة انهيارات أرضية بالمدينة جراء السيل الذي دمر عددًا كبيرًا من المنازل والطرق والشوارع الرئيسية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووقعت فيضانات وانهيارات أرضية، أمس الأول، في بعض المناطق بمدينة جيرسون بعد هطول أمطار غزيرة، ولم يتم تدارك الأمر وخطورة الكارثة إلا في ساعات باكرة من صباح أمس الأحد.

وأوضح موقع "جمهورييت" التركي، أن وزير الداخلية سليمان صويلو انتقل إلى المدينة، ونظم اجتماعًا لتحديد ورؤية مدى الأضرار، وفي تصريح عقب الاجتماع أفاد بأن الطرق مغلقة للمدينة، وأن سيارة لرجال الدرك دُفنت في الوحل.