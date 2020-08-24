أثينا تتفاوض مع فرنسا لشراء 12 رافال

قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن اليونان تواصل في الوقت الحالي مفاوضاتها مع باريس لشراء 12 طائرة حربية من طراز "رافال"، مؤكدة أن إسبانيا والمملكة المتحدة على استعداد لإرسال فرقاطات إلى المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكانت فرنسا أرسلت طائرتين مقاتلتين وفرقاطات إلى المنطقة في الأسابيع الماضية، بعد إرسال تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب في شرقي المتوسط.

وأوضح موقع "سوزجو" التركي، أن الصحيفة اليونانية، قالت إن أثينا تتابع عن كثب ما تفعله البحرية التركية في شرقي المتوسط، وبناءً على ذلك تتخذ موقفًا، مشيرة إلى أن اليونان تترقب اللقاء المرتقب بين وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

النظام التركي يمدد عمل السفينة "أوروتش رئيس"

ويأتي هذا بعد أن أعلن النظام التركي، أمس الأحد، تمديد عمل السفينة "أوروتش رئيس" التي تجري أبحاثًا في البحر المتوسط، حتى 27 أغسطس الجاري.

وذكر موقع "كرت" التركية، أن سفينة الأبحاث السيزمية "أوروتش رئيس" ستواصل استكشافها للهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص حتى 27 أغسطس.

وستقوم السفينة "أوروتش رئيس" جنبًا إلى جنب مع سفينة أتامان وجنكيز خان بإجراء دراسات زلزالية في شرقي البحر المتوسط قبالة قبرص.

وأصدرت اليونان، اليوم، إخطارًا للسفن "نافتكس" بأن قواتها الجوية والبحرية ستجري تدريبات في منطقة تتداخل مع تركيا في تحذير مماثل للذي أصدرته أمس الأحد.

وتأتي هذه الخطوة ردًّا على قرار تركيا بتمديد المسوحات للنفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط جنوب جزيرة كاستيلوريزو حتى الخميس المقبل.

وستدخل نافتكس اليوناني حيز التنفيذ في 25 أغسطس وتنتهي مساء يوم 27 أغسطس الجاري.