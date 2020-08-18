الديهي: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان تصويب لأخطاء التاريخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا تهدف إلى توفير اكتفاء ذاتي، وفرص عمل للمواطنين، وفتح مصانع جديدة، وإتاحة المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية، موضحًا أن موقع مصر الفريد لم يتم الاستفادة منه طوال الفترة الماضية، لذا جاءت تلك الاتفاقية لتصويب أخطاء التاريخ.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يجب على الشعب المصري أن يثق بأن ما تقوم به القيادة السياسية في الدولة يهدف إلى توفير مناخ مناسب للمواطنين، موضحًا أن ترسيم الحدود تحقق مكاسب لمصلحة المواطن المصري في المرتبة الأولى.

بعد الكشف عن أخطر عملية اغتيال.. "الديهي" يحذر: لبنان ستتحول لبركة دم

من ناحية أخرى، أعرب الإعلامي عن خشيته من تفجر الأزمة اللبنانية من جديد، عقب إسدال الستار على أنجح عملية اغتيال سياسي لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث أماطت محكمة دولية خاصة اللثام عن تفاصيل تلك العملية بعد 15 سنة.

وأوضح أن المحكمة الدولية أكدت أن مصطفى بدر الدين قيادي في حزب الله، وسليم عياش عضو في حزب الله، اتفقا معًا على عملية اغتيال الحريري منذ 15 سنة، فمصطفى بدر الدين قتل في سوريا في عام 2016، بينما سليم عياش مطلوب حاليًا للمحاكمة، بعدما أكدت المحكمة ضلوعه في العملية الاغتيالية بشكل مباشر.

وناشد نشأت الديهي حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، أن يخرج الليلة وأن يقوم بإلقاء كلمة للشعب اللبناني، ليعلن تسليم سليم عياش ليلقى جزاءه وإلا ستتحول لبنان لبركة من الدم"، مضيفًا: "أخشى على لبنان من مغبة عمليات عنف إثر محاكمة قتلة رفيق الحريري، بعدما ثبت ضلوع أعضاء حزب الله في عملية الاغتيال".

"الديهي" يسخر من إرسال قطر عسكريين لليبيا: نكتة الموسم

وعلى جانب آخر، سخر الإعلامي نشأت الديهي من إعلان حكومة الوفاق الليبية الاتفاق مع قطر على إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس، قائلًا: "نكتة الموسم"، وأشار إلى أنه ربما طلب الأمير القطري حرسًا شخصيًا من الخارج، "الخراب قادم أينما حلت قطر، والتاريخ لن يرحم هؤلاء".

وأشار إلى أن قطر عملت على تحويل ليبيا إلى أرض تستقبل المليشيات، مشددًا على أن ليبيا لم تكن أن تسقط لولا وجود "هؤلاء الخونة" الذين استخدموا أحدث الوسائل لبث الشائعات، والتي أدت لتخريب الدول وضياع الجيوش.