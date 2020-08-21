الإمارات تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع اليونان خلال أيام

قال مسؤولون في اليونان، اليوم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إرسال طائرات حربية لجزيرة كريت جنوب البلاد للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات الجوية اليونانية.

وأوضح المسؤولون اليونانيون، أنهم يتوقعون وصول ما بين طائرتين إلى 4 طائرات إماراتية إلى قاعدة سودا البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف المسؤولون اليونانيون، أن هذه الطائرات سوف تُجري تدريبات ومناورات مشتركة مع القوات الجوية اليونانية الأسبوع القادم.