خبير يكشف سر انهيار عدد من المنازل في مصر مؤخرا: التربة الطفلية

كشف الدكتور عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة سابقا، عن الأسباب الحقيقية وراء انهيار المنازل التى شهدتها العديد من محافظات مصر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعضها متعمد والأخر طبيعى.

ولفت إلى أن هناك عقارات يحدث لها انهيار، وذلك يكون بشكل متعمد، من قبل مالكه، عندما يجدد المنزل ويستبعد عنصر إنشائي، فذلك يعمل على الانهيار، إضافة إلى قيام البعض ببناء أدوار زائدة على المنزل فوق الطاقة الإستيعابية ويكون بالمخالفة، وذلك يعمل أيضا على انهيار المنزل، موضحا أن انهيار التربة، يعد من أهم أسباب انهيار العقارات.

وقال الزعفراني، لـ"الوطن"، إن التربة الطفلية تعد المتهم الرئيسي وراء إنهيار المنازل، مشيرا إلى أنها تتميز بتماسكها وقوتها، ومقاومتها العالية جدا في حالتها الجافة، والتى قد يضطر معها المهندسون والفنيون فى بعض الأحيان، إلى استخدام معدات ميكانيكية خاصة عند حفرها، منوها بأنها تفقد مقاومتها العالية عند تعرضها للمياه التى قد تصل إليها من رى المياه فى الشوارع أو من الأمطار، أو الصرف الصحى، ويزيد حجمها لتتحول إلى تربة طفلية انتفاشية بعد امتصاصها للمياه، مما يؤدى إلى انهيار المنازل فى الحال.

وأضاف عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة سابقا، أن التربة الطفلية من أسوأ أنواع الأراضى فى المبانى عليها، لأن فقدانها لمقاومتها أو زيادة حجمها يؤدى إلى حدوث تشكلات غير منتظمة أسفل المبنى، ما قد يؤدى إلى حدوث شروخ فى الهيكل الخرسانى والحوائط، الأمر الذى قد يتسبب فى انهيار المبنى بالكامل، لذا فإنه يجب وضع عدد من الاحتياطات إذا اقتضت الضرورة البناء عليها، أهمها محاولة منع وصول المياه إلى أسفل المبنى.

وشدد على أنه يجب الحفر لمسافة لاتقل عن 2 متر فى التربة الطفلية أسفل الأساسات، واستبدالها بتربة إحلال يتم دكها جيداً، ثم يتم عمل فرشة من الخرسانة العادية أسفل الأساسات بسمك حوالى 10 سنتيمترات وعزلها جيداً بمادة بتيومينية، بالإضافة إلى عمل أساسات شريطية أسفل المبنى، وفى حالة المبانى التى يزيد ارتفاعها على 10 طوابق، يفضل عمل أساسات عميقة باستخدام الخوازيق التى ترتكز فى هذه الحالة فوق الطبقة الصخرية أسفل التربة.

وأوضح الزعفراني، أن هناك عوامل طبيعية تتسبب فى انهيار المنازل، ومنها هروب التربة من تحت المنزل بسبب المياه، إضافة إلى الزلازل والكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن الأسباب الفنية لانهيار المنازل يرجع إلى تشييد المبنى بتصميم خطأ، وأيضا حدوث بعض الأخطاء التنفيذية أثناء البناء، والتعليه الغير محسوبة فى بناء أدوار زيادة عن الطاقة الاستيعابية للمنزل، إضافة إلى مشكلة التربة حال عدم التعامل معها بالشكل المطلوب.