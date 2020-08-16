أسباب تكرار انهيار المنازل من "عمارة الشربتلي" لعقار "قصر النيل"

وقائع مؤسفة شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، عقب حالات انهيار العقارات المتتالية والتي جاء آخرها منذ قليل، حيث أكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وات توجد اصابات خطيرة.

عقار المنوفية المنهار ليس هو الأول خلال 24 ساعة، بل سبقه سقوط عقار قصر النيل المنهار في تمام الساعة 10.30 صباح اليوم، فيما نفى مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة أحمد سمير ما يتردد عن تسجيل أي وفيات في العقار المنهار، موضحا أنه لم يتم الإخطار باي حالات جديدة.

واقعتي اليوم جاءا عقب انهيار عمارة الشربتلي بمنطق الزمالك، العقار الأشهر وسط البيوت المنهارة، ليستمر مسلسل انهيار العقارات، والذي علق عليه المهمدس المعماري معتز حسن، قائلًا إن أبرز من أسباب انهيار العقارات هو وجود عديد من المباني القديمة التي تحتاج إلى إزالة.

وأضف "حسن" لـ"الوطن"، أن آخر إحصائية رسمية لجهاز تعداد المنشآت بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تشير إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر العام الماضي بلغ 97 ألف عقارا، لذا يجب إتخاذ إجراءات بشأنها لحماية قاطنيها.

كما أشار المهندس المعماري، إلى أن بعض العقارات تعاني من عيوبًا هندسية تجعلها تتأثر بمياه الصرف الصحي والأمطار، بالإضافة إلى أن البعض يرى صعوبة استخراج رخص البناء أو الهدم، ما يؤدى إلى القيام بالبناء المخالف نتيجة الحصول على رخص من الحي، بالاعتماد على ضعف أجور مهندسي الأحياء.

وتابع أن نه يجب إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التى سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يجعله فير آيل للسقوط.