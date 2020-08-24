محافظ الفيوم: نسجل أرقاما متدنية في إصابات كورونا ونصل أحيانا لـ"صفر"

تحدث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا الفترة الماضية، قائلا إن الجيش الأبيض تحمل عبء كبير وكانوا على قدر المسؤولية، لافتا إلى أن الدولة والمجتمع المدني والمواطنين استطاعوا احتواء الأزمة الصعبة، وجرى العمل في محاور محددة من خلال الإعلان عن إجراءات احترازية واستباقية كل فترة ويتم تطبيقها.

وأضاف "الأنصاري" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن فيروس كورونا بدأ يظهر في الفيوم بعد 4 أسابيع من بداية ظهور الإصابات في مصر، ما كان يعد فرصة لتنظيم العمل، وهناك فترة كانت الإصابات بها مرتفعة للغاية، ومن خلال تحديد المهام استطعنا التحرك لاتخاذ بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص بعض الأماكن لتكون بديلة للحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بالفيروس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وكان هناك استجابة لوزارة التربية والتعليم لاستخدام المدارس، والتي كانت في وقتها خالية من الطلاب، لتكون أماكن بديلة للتعامل مع العديد من الأنشطة مثل صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أنه جرى إطلاق مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" في نهاية شهر مارس وتهدف إغلاق الفجوة بين المواطنين وقرارات الدولة المتخذة بشأن الفيروس، لافتا إلى أنه شارك 5 آلاف فرد من الأهالي إضافة للأحزاب والمجتمع المدني وأفراد اعتباريين، مؤكدا أن معدلات الإصابة خلال الأسابيع الماضية متدنية، حتى وصلت في بعض الأيام لصفر إصابات.