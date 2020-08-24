"مسافرون" تطالب بتنفيذ برامج سياحية مشتركة بين المدن الشاطئية والأثرية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قرارالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعودة السياحة الثقافية من جديد إلى مختلف المناطق الأثرية بداية من أول سبتمبر المقبل، وفق ضوابط محددة جيد للغاية.

وأشار إلى أنه يساهم في تنوع المنتج السياحي المصري حالياً، موضحًا أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للحركة السياحة مع بداية الموسم الشتوي في مصر، خاصة مع إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة تجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الإعلان عن خطة وزارة السياحة والآثار المستقبلية فيما يخص عودة السياحة النيلية ورحلات النايل كروز لأنها عنصر مشترك مع سياحة الآثار، خاصة أن أغلب معالم الآثار المصرية موجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر وأسوان والسائح يعشق الإقامة والتنقل داخل النايل كروز، ما بين أثار الأقصر وأسوان عبر نهر النيل.

ونوه إلى أن السياحة الثقافية من الممكن أن تكون عنصر فعال في تنشيط السياحة الشاطئية، من خلال إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية، مثل وضع برنامج سياحي يشمل زيارة الأقصر وأسوان وأيضًا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح عبد اللطيف أنه يجب التنسيق من الآن بين وزارتي السياحة والآثار والطيران واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين على إعداد برامج سياحية ورحلات طيران للأسواق المستهدفة والقيام بحملات تسويقية عبر وسائل السوشيال ميديا في الدول المستهدف منها جذب سياحة سيساعد كثيرًا في عودة السياحة بقوة بداية من شهر أكتوبر المقبل، وكذلك التنسيق بين المحافظات السياحية من خلال المحافظين بتقديم مميزات وتسهيلات بالمناطق السياحية، لمساعدة المنشآت الفندقية في جذب مزيد من السياحة.

وشدد على ضرورة تفعيل وتسيير رحلات طيران داخلي بين المحافظات السياحية تشمل رحلات بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتسهيل حرية التنقل للسائح بين السياحة الثقافية والشاطئية، مشيرًا إلى إمكانية إعداد برامج سياحية تشمل السياحة البيئية والدينية إلى مدينة سانت كاترين مع مدن سياحية شاطئية وثقافية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وطالب "عبداللطيف" الدولة بمساعدة القطاع السياحي عن طريق تفعيل مبادرات البنك المركزي الخاصة بالسياحة، حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها والقيام بعمليات التطوير وبدفع رواتب العمالة لديها، خاصة أن القطاع السياحي رغم الإعلان عن هذه المبادرات وضوابطها، إلا أن الفنادق والمنشآت السياحية لم تستفد منها نتيجة لإحجام البنوك عن التمويل رغم تعليمات البنك المركزي لها، ووجود ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية لإقراض القطاع السياحي.