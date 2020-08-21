بشرى من غرفة السياحة: إقبال سياحي كبير على الأقصر وأسوان سبتمبر

كشف محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، عن وجود عشرات الطلبات من شركات السياحة باليابان وإيطاليا وبلجيكا ودول أمريكا اللاتينيية، لإرسال سائحيها لزيارة المدن السياحية بالصعيد خاصة الأقصر وأسوان.

وأعلنت محافظة الأقصر، أمس، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.

وأوضح عثمان أن فنادق الصعيد جاهزة لاستقبال السياح الأجانب بداية من أول شهرسبتمبر المقبل، مضيفا لـ"الوطن" أن هناك نحو 50 فندقا ثابتا بالصعيد حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة لاستقبال الزوار.

وأشار إلى أن فنادق الصعيد في انتظار الضوابط المنظمة لاستقبال السياح التي ستصدرها وزارة السياحة والآثار، ليجري تنفيذها وإرسالها للدول المصدرة للسياح، لافتا إلى أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات عن آلية عمل الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، متوقعا أن يكون الموسم السياحي الشتوي في الأقصر وأسوان "جيدا" للغاية.

وأشار إلى أن العاملين بالقطاع السياحي، بالأقصر وأسوان كانوا الأكثر تضررا من توقف الحركة السياحية بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن حالة الركود السياحي بمحافظات الصعيد وصل إلى نحو 7 أشهر.

وكانت "الوطن" انفردت في 17 يوليو الماضي، بخبر عودة الأقصر وأسوان لاستقبال السياح أول سبتمبر المقبل.