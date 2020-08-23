غرفة السياحة بالصعيد: جاهزون لاستقبال السياح بداية من الشهر المقبل

قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والعاملون بالقطاع السياحي جاهزون لاستقبال السياح بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ"الوطن" أن القطاع السياحي بالصعيد يثمن قرار وزارة السياحة بمد مبادرة "صيف في الصعيد" التي تمنح السائحين تخفيضا على دخول المزارات الأثرية 50% حتي يوم 31 أكتوبر المقبل حيث يمثل هذا التخفيض عامل جذب إضافي لقدوم السياح، مشيرا إلى أن القطاع السياحي بالصعيد لم يستفد مطلقا من هذه المبادرة منذ إطلاقها أوائل العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا والتي منعت استقبال الأقصر وأسوان للسياح منذ شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى وجود عشرات الطلبات من العديد من الدول كاليابان وإيطاليا وبلجيكا لتنظيم رحلات إلى الأقصر فور بدء الرحلات الشهر المقبل، لافتا إلى أن تأخير بدء تشغيل الفنادق العائمة حتى شهر أكتوبر المقبل يعود إلى عدم الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لتشغيلها حتى الآن.

وأوضح أن المدن السياحية بالصعيد عانت بشدة خلال الفترة الماضية نظرا لتوقف الحركة السياحية بشكل تام، مشيرا إلى أن 80% من قوة العمل بالأقصر وأسوان تعمل بالسياحة.

يشار إلى أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالصعيد بلغت نحو 50 فندقا ثابتا.