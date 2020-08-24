شعبة الدواجن: أسعار المزارع 17 جنيهًا والتجار يبيعونها بـ26

أبدى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، استياءه من استمرار التراجع الحاد فى سعر بيع كيلو الدواجن فى المزارع وصوله إلى 16.50 و17 جنيهًا. وقال إن استمرار التراجع ينذر بخروج عدد كبير من المربين من المنظومة نتيجة للخسائر الكبيرة التى يتكبدها المربى، حيث يخسر فى كيلو الدواجن 5.5 جنيه، وبين أن التكلفة الحقيقة لكيلو الدواجن هى 22 جنيهًا. وأشار "السيد" إلى أن المواطن لم يشعر بهذا الانخفاض بالرغم من كونه الأدنى انخفاضاً للدواجن منذ عام 2019. وأرجع "السيد" الأسباب إلى: حلقات التداول فى صناعة الدواجن تضر بكل من المنتج والمستهلك، فى حين يكسب منها الوسطاء 10 جنيهات فى الكيلو حيث تباع الدواجن للمستهلك حاليًا ما بين 25 و26 جينهًا للكيلو، وتدنى القوة الشرائية للمواطن، وتداخل المواسم ووجود فائض اللحوم لا يزال فى ثلاجات المواطنين. وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تدنى أسعار الدواجن ينذر بخروج صغار المربين من المنظومة بشدة نتجة لخسائرهم، ما يشكل خطورة على صناعة الدواجن فى مصر، حيث تنقسم صناعة الدواجن إلى عدة حلقات، والحلقة الأضعف، أما مربو الدواجن فيحصلون على أرباح بشكل مستمر دون تأثر بتغير سعر السوق. وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بضرورة وضع آلية عمل لصغار المربين وصناعة الدواجن فى مصر، باعتبارها سلعة استراتيجية هامة، بعيدًا عن الاعتماد على نظرية العرض والطلب، مؤكدًا أن الأسعار عندما ترتفع يتأثر المستهلك النهائى، والعكس ليس بصحيح فعندما تنخفض الأسعار لا يشعر المواطن بذلك بنفس النسبة لكثرة حلقات التداول، ما يدفعنا لضرورة العمل على اعتماد آلية جديدة تحمى المربين وتؤمن وصول السلعة إلى المستهلك النهائى بسعر عادل.