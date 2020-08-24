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طارق شوقي يعلق على تخفيض المصروفات المدرسية: مش بنرد على شائعات السوشيال ميديا

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خالد عمار
12:37 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وقال وزير التعليم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّ "كل ما يردد في هذا الشأن شائعات ومنشورات مزورة"، مؤكّدًا: "مش هنرد على شائعات السوشيال ميديا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يتضمن "خبر عاجل يحمل صورة وزير التربية والتعليم"، مدون عليه "تقليل 3 جنيهات ونصف من المصروفات المدرسية للعام المقبل نظرًا لتخفيف على أهالي الطلاب".

وشدد وزير التعليم، على أنَّ خطة العام الدراسي الجديد ستعلن في بداية شهر سبتمبر المقبل كما أعلنت الوزارة من قبل.  

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