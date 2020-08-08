وزير التربية والتعليم ضيف المجلس الأعلى للثقافة.. الاثنين المقبل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، لقاء ثقافيا بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات"، والذي تنظمه لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري مقرر اللجنة بالمجلس؛ وذلك مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقام اللقاء في الرابعة عصر الاثنين المقبل، الموافق 10 أغسطس الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ويبث اللقاء عبر صفحة أمانة المؤتمرات على يوتيوب، وتديره الدكتورة غادة طوسون عضو اللجنة؛ ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.