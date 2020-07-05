المصرف المتحد يدعم نشاط الصادرات المصرية من خلال "IBAN"

أوضح مصطفى عبدالحميد، مساعد العضو المنتدب لقطاع العمليات المصرفية بالمصرف المتحد، أن شروع المصرف المتحد فى تطبيق الرقم المصرفى الدولى IBAN، سيسهم فى تعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أوضحت المؤشرات الأخيرة بنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الحالى لتسجل 5.388 مليار دولار، أى بزيادة 6.5% عن الفترة نفسها من العام الماضى، واستحوذت 5 دول وهى: إيطاليا - الإمارات - تركيا - السعودية - وأمريكا، على 30.2% من حجم الصادرات المصرية.

وأكد أن تطبيق الرقم المصرفى الدولى IBAN سيدعم جهود جموع المصدرين المصريين بمختلف أنشطتهم الاقتصادية فى سرعة نفاذ منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الخارجية والوفاء بجميع التزاماتهم من عقود تصدير وأعمال لوجيستية، وبالتالى زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالمياً مما يسهم فى تحسين جودة المنتج المصرى، وبالتالى خفض الواردات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى للسوق المصرية، الأمر الذى يعزز من جهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية 2030.

وأشار إلى أن البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية للمصرف المتحد كانت مؤهلة بشكل كبير لتستقبل تطبيقات الرقم المصرفى الدولى IBAN على حسابات العملاء الحالية والمستجدة والتعامل معها وفق معايير الجودة العالمية والمطبقة فى 77 دولة على مستوى العالم، موضحاً أن استراتيجية المصرف المتحد قامت على أسس الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة فى تقديم خدمة بنكية وحلول مالية متميزة للعملاء، وهذا ما جعل خدمات المصرف المتحد الرقمية تنافس وبشكل قوى بالسوق المحلية وتنفرد بالتقنية العالية وتطبيق معايير الجودة العالمية.

ويُتيح الرقم المصرفى الدولى IBAN للعميل إجراء جميع معاملاته المالية مباشرة فى مجال التحويلات، عبر القنوات المصرفية المختلفة مثل: الإنترنت البنكى وماكينات الصراف الآلى والموبيل البنكى والتليفون البنكى والمحافظ الرقمية بمنتهى الأمان وبجودة عالية.