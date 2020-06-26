التجارة: 27.5% زيادة فى الصادرات السلعية المصرية للأسواق الأردنية

كشف أحدث تقرير تلقته السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والصادر عن جهاز التمثيل التجارى حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والأردن خلال الربع الأول من العام الجارى أن الصادرات السلعية المصرية للمملكة الأردنية حققت نسبة زيادة بلغت 27.5 %حيث بلغت 120.9 مليون دولار مقارنة بنحو 94.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لأسواق المملكة الأردنية ترجع إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها المكتب التجارى المصرى بالعاصمة عمان فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الأردنية وتوفير المعلومات للمصدرين المصريين حول أهم الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الأردنى ، مشيراً الى أن عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتمتع بقبول ورواج كبير بالسوق الأردنى خاصة الحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان.

وأضاف مغاورى أن الميزان التجارى السلعى مع الأردن حقق خلال الربع الأول من العام الجارى فائضاً لصالح مصر بلغ 93.5 مليون دولار مقابل نحو 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 50.8% .

وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن الواردات المصرية من الأردن بلغت خلال الربع الأول من العام الجارى 27.4 مليون دولار مقارنة بنحو 32.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة إنخفاض بلغت 16.5 %.

جدير بالذكر أن أهم بنود الصادرات المصرية للأسواق الأردنية خلال الربع الأول من العام الجارى تضمنت البرتقال بقيمة 5.1 مليون دولار والليمون بقيمة 4.9 مليون دولار والموز الطازج بقيمة 3.2 مليون دولار والتليفزيونات بقيمة 3.4 مليون دولار والأجبان بقيمة 6.5 مليون دولار والنشادر بقيمة 6.1 مليون دولار .