المجلس العسكري في مالي يقترح فترة حكم انتقالية عسكرية لـ3 سنوات

اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية يترأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسًا للبلاد وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتم خلالها "مراجعة أسس الدولة المالية".

ذكر ذلك اليوم الاثنين راديو "فرنسا الدولي" دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس والعسكريين الانقلابيين تواصلت أمس في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.