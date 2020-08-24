"مدينة نصر للإسكان" تبيع حصتها في المرافق والتركيبات بـ30 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التي تسهم فيها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات، بقيمة 30 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أن العرض يشمل شراء حصة شركة مدينة نصر في رأسمال شركة النصر للمرافق البالغة 12.29 مليون سهم بنسبة 98.37%، وشراء رصيد الدائنة المستحقة لشركة مدينة نصر على شركة النصر للمرافق في 31 يوليو الماضي، وشراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأسمال شركة النصر للمرافق وعددها 200 ألف سهم بنسبة 1.6%.

وأشارت الشركة إلى أن المجلس فوّض العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عقد البيع مع المستثمر، كما فوض رئيس المجلس في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد عقد البيع، وتعديل قرارتوزيع أرباح العام المالي 2019؛ لرد مبلغ 2.07 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة، وذلك قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح، والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، أنه سيجرى عرض الخطاب المرسل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على مجلس إدارة الشركة بخصوص رغبة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في شركة النصر للمرافق والتركيبات، متضمنا كذلك حصة النصر للأعمال المدنية 200 ألف سهم بسعر 40 قرشًا للسهم.

تأسست شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في قطاع التطوير العقاري عام 1959 كشركة عامة، وتم طرحها للتداول في البورصة المصرية عام 1995 وتمتلك للحكومة نحو 22% من أسهم الشركة موزعة بين الشركة القابضة للتشييد وبنك الاستثمار القومي وبنك مصر.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة التشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، أن عملية البيع ترجع إلى توفير السيولة لتنفيذ أعمال معلقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تراجع صافي أرباح شركة مدينة نصر، خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 6%، على أساس سنوي.

وأوضح أن التعاقدات والحجوزات الجديدة ارتفعت خلال الفترة إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه، بفضل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع سراي، إضافة إلى بيع قطعة أرض لإقامة مشروع يكنب بتاج سيتي.