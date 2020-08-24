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تنحي هيئة المحكمة الاقتصادية عن قضية محسن السكري في غسيل الأموال

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هيثم البرعي
01:11 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
محسن السكري

محسن السكري

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إحالة قضية محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار المحكمة الحرج.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، وكان طلب دفاع السكرى خلال الجلسة السابقة مناقشة شهود الإثبات، وطلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم بأحد البنوك، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.

 

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