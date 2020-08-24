أحمد فرحات: فرحت للغاية عندما عرض علىَّ فيلم "إشاعة حب"

قال الفنان أحمد فرحات، إنه عندما عرض عليه فيلم "إشاعة حب"، وعلم أن الفنان عمر الشريف فيه فرح للغاية، والمخرج فطين عبدالوهاب قال له "ادخل يا أحمد قول سيداتي آنساتي سادتي وأنا هنقل الكاميرا على هند رستم، وكان وقتها عندي 14 سنة، وقولتله أنا عاوز أعمل حاجة، قال لي هتعمل إيه وقلت أني هقول نكتة، وطلب مني أني اسمعهاله، وبعد ما سمعها عجبته جدًا، وده ماكنش موجود في السيناريو".

وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن الفنانة هند رستم عرضت عليهم تقديمي بطريقة فيها تبان إنه حاجة كبيرة ويطلع في الآخر طفل صغير.. "وقالت أقدم لكم نمرة، إنما نمرة الأستاذ الكبير أحمد فرحات"، وإن فنانة بحجم هند رستم تعمل على إبراز لطفل صغير علشان تشهره كان بيدل على الحب اللي كان موجود في الزمن الجميل ده.

وتابع، أن الفنان عمر الشريف قابلني في المشهد الثاني "كنا قاعدين كلنا وهو جاي من أوضته وواحد من بتاع الكهرباء بيسلم عليه وبيقوله ازيك يا أستاذ عمر، قام حضنه وقاله ازيك يا محمد وابنك عامل إيه، وده كان تواضع من عمر الشريف النجم العالمي المشهور، وجه سلم على الكل وكنت أنا في الآخر، رُحت ناطط عليه وبوسته وقولت له أنا بحبك أوي، فوجئت إنه بيقول لي إنه متابعني، على الرغم من إنه فنان مشهور".

وأكد: "اتعلمت من الفنان عمر الشريف حاجات كتير، وفي فيلم إشاعة حب المخرج قال لي هتقف جنب عمر الشريف ويقولك بابا مين تقوله بابا انت قولت له بابا انت يا حبيبي".