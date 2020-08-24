رفع كفاءة جهد الشبكة الكهربائية بـ 3 ملايين جنيه في كفر الشيخ 

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة جهد الشبكة واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 3 ملايين و13 الف جنيه، وذلك لتطوير.

قالت وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إنه تم إحلال وتجديد وتوسعات في قطاع الكهرباء والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى حصة الغنيمي بكمية 450م كابلات بمركز ومدينة قلين، ليستفيد منها قرية حصة الغنيمي وتوابعها بتكلفة مالية 360 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كابل أحمر بين كشك المناوفة «أ وب » بمدينة قلين ليستفيد منها المناوفة والقرى التابعة لها بتكلفة مالية 304 الف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى الناصرية ولوحة توزيع طلمبات 7 بعدد30 عامود وبرج بمدينة الرياض ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 277 الف جنيه، ليبلغ أجمالي احلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 941 الف جنيه.

أضافت غادة ابو كيلة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بمركز ومدينة قلين والتي تضمنت، إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض" بمية الديبه، عزت هيبة ، المعهد الدينى ، الجبانة " ب 1469متر موصلات معزولة ،و66 عامود بمدينة قلين ليستفيد منها أكثر من قرية بتكلفة مالية 283 الف جنيه، ليبلغ أجمالي احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض 283 الف جنيه.

تابعت أنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء لاستيعاب الأحمال ل22 محول قدرة 500 ك، ف ، أ لمحولات فوزى الرفاعي ، ,الأهرام بالإضافة إلى محولين قدرة 800 ك ، ف ،أ لمحولات المرور والفالوجا بمدينة بيلا ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية مليون و789 الف جنيه.

أكدت وكيل وزارة الكهرباء، ان التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، مقدما الشكر للمهندسة غادة اسماعيل ابوكيلة وجميع العاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم المتميزة في قطاع الكهرباء لتطوير وتنمية المجتمع وتدعيم المحافظة بالطاقة الكهربائية اللازمة.