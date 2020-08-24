وزيرة الثقافة تقرر تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع ثقافي قومي

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، زيادة قيمة جوائز مسابقة الصوت الذهبى، وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصر، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت "عبد الدايم" إن البروتوكول ياتى تجسيدا للتكامل بين قطاعات الوزارة بما يحقق الصالح العام، وأضافت أن تحويل المسابقة إلى مشروع قومى يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، مشيرة إلى أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التى تعد إحدى وسائل الحفاظ على الهوية.

يذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة.