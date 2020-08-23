بائعة التين: غنيت أمام وزيرة الثقافة "ليالينا" لوردة

قالت الطالبة هبة عبدالحميد بائعة التين، التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحاً، ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبيعي مساءً، ورغبتها في احتراف الغناء، إن وزيرة الثقافة طلبت مقابلتها، وقابلتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الدكتورة إيناس جديرة بالاحترام، كنت قربت أنسى إني بعرف أغني، وغنيت قدامها أغنية ليالينا لوردة".

وأوضحت، أنها تدرس في السنة الأخيرة بأكاديمية الطيران، مردفةً: "الواحد لازم يتعب ويبدأ من الصفر عشان يبقى حاجة، وأخويا الصغير دايمًا بيقف معايا في الشغل وفي ضهري على طول".

واستقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبدالحميد، التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحاً ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبيعي مساءً، وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.