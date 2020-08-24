ألدغ في الراء.. قصة طالب استبعدته "التربية الرياضية": مينفعش يتهته

روى جرجس عوض، والد أحد الطلاب، تفاصيل استبعاد نجله من اختبارات التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، بسبب "لدغة" في حرف "الراء"، قائلًا: "ابني رياضي جدًا، وفاز بالمركز الأول في الرياضة في كرة القدم في النادي هنا".

والد الطالب: ابني واخد المركز الأول في الرياضة

وأضاف عوض، في برنامج "التاسعة"، المذاع على التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "معايا ابني في كلية التربية وألدغ برضو في حرف الراء، وفيه معيدين في الجامعة عندهم لدغة في حرف الراء"، وعلق عليه الإعلامي ساخرًا قائلًا: "ده أنا على كدة يعدموني بقى مثلًا".

من جانبه، قال الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، إنّ اختبارات القدرات بالنسبة للقبول بالكلية تتم وفقًا لضوابط ومعايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات، من خلال لجنة قطاع التربية الرياضية المتخصصة، وتنشرها من خلال كتيبات، مؤكدًا أنّ اختبارات الكلية بدءًا من أول اختبار، الخاص بالكشف الطبي حتى الاختبار الشخصي، من ضمن المعايير النطق والسمع والصوت والمظهر والمعلومات والاتجاهات لدى الطلاب.

عميد تربية رياضية: ألفاظ خريج الكلية لازم تبقى واضحة "ميتهتهش قدام التلاميذ"

وأشار إلى أنّ تضمين مثل هذه المعايير لأن خريج الكلية بمثابة قائد مُعلم في مجال التربية الرياضية، وفي المراكز الشبابية ويقود طابور الصباح في المدرسة، لذلك لابد أن تكون مخارج ألفاظه واضحة و"ميتهتهش قدام التلاميذ أو اللاعيبة"، ويظهر بالشكل اللائق أمامهم، مؤكدا أنّ هذه المعايير تطبق منذ فترة طويلة، ومكتوبة بالفعل في دليل اختبارات القدرات للطلاب المصريين فقط الحاصلين على الثانوية العامة والشهادة المعادلة وصادر من وزارة التعليم العالي.

الإبراشي: تربية رياضية مش مهنة كلمة.. ومحمد عبدالوهاب كان ألدغ

وأبدى الإعلامي وائل الإبراشي، استغرابه من سبب استبعاد الطالب لأنه فقط ألدغ في حرف واحد، قائلاً: "التربية الرياضية مش مهنة كلمة، ومع ذلك مهنة الكلمة فيها كده، عمرو خالد بيخطب دينيًا وعنده لدغة، ومحمد عبدالوهاب برضو عنده لدغة، لما دول كده يبقى إزاي أطلبه من طالب كلية رياضية وأقوله لأ ما دام عندك لدغة يبقى مش هتدخل".