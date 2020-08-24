تفاصيل اعتراف قاتل زوجته بالظاهر: "قتلتها وولعت في الجثة عشان ارتاح"

70 يومًا قضاها المتهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة قتل زوجته عمدًا، وحرق جثمانها وألقاه في مقلب قمامة في الظاهر، للهرب من المسئولية الجنائية، لكن جهات التحقيق حصلت على كل الدلائل، التي تؤكد ضلوع المتهم في تنفيذ الجريمة، وقتل زوجته انتقامًا منها، لوجود خلافات أسرية بينهما.

انتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتبين من التحريات، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض، وما إن ظفر بها، حتى انهال عليها طعنا بالسلاح قاصدا قتلها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، وأشعل النيران في المسكن وفي جثتها، لإخفاء معالم جريمته وفر هاربًا.

وأعترف المتهم بتفاصيل جريمته بقوله: "تعبت منها عشان ست بتزن كتير وبتنكد عليا، وطلقتها من حوالي 7 أشهر ورديتها تاني، ومفيش أسبوع وقتلتها، وحطيت الجثة في سجادة وولعت فيها عشان ارتاح منها بس حظي سيء والشرطة كشفتني".

غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، وتم توجيه 5 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة كرات اللهب التى تسببت فى احتراق ربة منزل بداخل الشقة، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من المعاينة وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار 3 طعنات وآثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبها لبيان سبب الجريمة.

وكشفت التحريات، أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتاه، تم تحديد مكان اختبائه بإحدى شقق أقاربه بمدينة دار السلام، وتم ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت حبسه، على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه عدة مرات حتى أحيل إلي المحاكمة الجنائية.