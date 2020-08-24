صحفي تركي يتعرض للضرب لانتقاده رئيس بلدية تابعة لأردوغان

تعرض صحفي تركي كتب مقالات تنتقد رئيس بلدية أوردو محمد حلمي جولر - التابعة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان - للضرب على أيدي شخصين لمدة 40 دقيقة، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال صمد جيرمتش، مالك إحدى الصحف التركية، تدعى "خبر أونيا بوتالي"، بمقاطعة أونيا التابعة لمدينة أوردو، إنه تعرّض للضرب من قبَل شخصين قالا له: لماذا تكتب مقالات ضد حلمي جولر؟

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية: فقد تقدم صمد بشكوى في مركز شرطة مقاطعة أونيا ضد رئيس بلدية أوردو محمد حلمي جولر، بتهمة تحريض أشخاص ضده، واتهمه بالأذى العمد والتهديد والإهانة وتقييد حريته.

وأكد صمد أنه تعرّض للضرب لمدة 40 دقيقة، وأن المعتديين وضعا فوهة بندقية في فمه، مشيرًا إلى أنه قد تظاهر بالإغماء حتى غادرا وتركاه.