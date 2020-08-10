صحفي تركي: أردوغان يشكل قوات مسلحة خاصة لحمايته

كشف الصحفي التركي المعارض أحمد نسين، أنه جرى توجيه أوامر إلى قائد الجيش الثاني التركي الفريق زكائي أكساكالي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال الشهر الماضي، بتشكيل قوات خاصة يكون هو قائدها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشر "نسين" مقالة له بصحيفة "أرتي جرتشك" التركية، تحت عنوان: "هل جرت ترقية زكاي أكساكلي إلى جيش أردوغان؟"، أشار فيها إلى أن خطوة إحالة 600 عقيد تركي إلى التقاعد في نفس الوقت، خطيرة للغاية، ولها علاقة بالقوات التي سيشكلها "أكساكلي".

وأوضح نسين، أنه من غير المعلوم حتى الآن، عدد هؤلاء الذين سيجري تجنيدهم واستخدامهم خلال تلك القوات.

وقال نسين: "طُلب من زكائي أكساكلي، أن ينشئ وحدة قوات خاصة ويكون هو قائدها. لا توجد حتى الآن، معلومات عن العدد داخل تلك الوحدة. وحتى تلك اللحظة غير معلوم إن كانت تلك الوحدة تابعة لشركة أحد مستشاري أردوغان، عدنان تانريفيردي الحربية (صادات)، أم أن أردوغان، سيؤسس بها قوات مسلحة منفصلة".

وأضاف نسين: "إنشاء تلك الوحدة سيتطلب من أكساكلي، ضباطًا وقادة فكيف سيوفر ذلك؟ لنتذكر أنه لأول مرة في تاريخ تركيا تجري إحالة 600 عقيد في الوقت نفسه إلى التقاعد. هل يبني أردوغان جيشه الخاص بخلاف الجيش التركي؟ هل ستكون تلك الوحدات الجديدة من المرتزقة التابعين لـ(صادات)، أم أنه سيجري تكوين قوات أردوغان المسلحة التي ستكون منفصلة عن القوات المسلحة التركية؟".