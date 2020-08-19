ملابسات تصحيح ورقة العربي لطالبة الـ"35 درجة تظلم": المرايا أظهرت الدرجات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملابسات حصول الطالبة سلمى حاتم على 35 درجة إضافية في تظلمات مادة اللغة العربية.

وقالت المصادر، إنَّ الطالبة حصلت على درجتها كاملة بمجموع 75 درجة في الأجزاء الداخلية لورقة الإجابة، واختلط الأمر على راصد المجاميع النهائية، الذي كتب الرقم السري الخاص بورقة الطالبة بدلًا من درجتها.

وأكّدت المصادر أنَّ المتسبب في هذا الخطأ تم توقيع عقوبة قانونية مغلظة عليه تصل إلى " قطع الرقبة" –على حد وصفه-، مشيرة إلى أنَّه جار إصدار بيان بملابسات عدد من الطلاب الذين تعرضوا لنفس الأزمة وحصلوا على درجات تتراوح ما بين 15 إلى 25 درجة في مادة واحدة، وإعلان الآلية القانونية لمعاقبة المقصرين.

وكانت الطالبة سلمى حاتم، أعلنت حصولها على 35 درجة إضافية في تظلمها على مادة اللغة العربية، مشيرة إلى أنَّه بعد الكشف على صورة كراسة الإجابة اكتشفت أنَّ درجة مادة اللغة العربية 75 في المرايا الخارجية للمادة، رغم أنَّ النتيجة ظهرت بـ40 درجة فقط.