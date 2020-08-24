لطلاب الثانوية العامة.. دليلك للمعاهد الخاصة والحكومية المعتمدة في مصر

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من الكيانات الوهمية والأكاديميات والجامعات والمعاهد التي تدعي انتسابها واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "عطا" أن جميع الجامعات والمعاهد والكيانات التعليمية مدرجة على المواقع الرسمية لوزارة التعليم العالي والجامعات، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أكد على ضرورة التحري الجيد عن المنشأة التعليمية الراغبين في الالتحاق بها.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض الدليل الكامل للمعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة، وهي:

المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

2- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

4 - المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

5- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

6- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

7- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

8- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

9- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر

10- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

11- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12- المعهد العالي للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

13- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

14- المعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط

15- المعهد العالي للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

16- المعهد العالي للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

17- معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

18- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم

19- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفوريةـ القاهرة الجديدة

20- معهد المدينة العالي للغات الدولية ـ شبرامنت

21- المعهد العالي للدراسات الادبية بكنج مريوط بالاسكندرية

22 - المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

23- معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

24- المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

25 - المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي ـ سيوف ـ الإسكندرية

26- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر .

27- معهد سينا العالي للسياحة والفنادق ـ راس سدر

28- معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

29- المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الإسكندرية

30- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

31- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

32- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر - إيجوث

33- معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق يالمريوطية - الهرم.

34- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة .

35- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار ـ ابو قير ـ الاسكندرية

36- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

37 - المعهد العالي للدراسات النوعية ـ الجيزة

38- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

39- المعهد العالي للعلوم الإدارية ـ 6 أكتوبر

40- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

41- المعهد العالي للدراسات المتطورة ـ بالهرم

42- المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ـ بالإسكندرية

43- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

44- المعهد العالي للحاسب الآلي ـ كنج مريوط الاسكندرية

45- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بأرض البنفسج2

46- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية – المعادي

47- المعهد العالي للحاسب الآلي وادارة الاعمال ـ الزرقاء

48- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

49- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات ـ أبو قير ـ الإسكندرية

50- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية ـ المقطم

51- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

52- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

53- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

54- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي - دمياط

55- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

56- معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول- مدينة القاهرة الجديدة

57- المعهد العالي للإدارة والحاسب الألى برأس البر

58- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيزة

59- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

60- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

61- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

62- معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

63- المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج

64- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

65- أكاديمية أخبار اليوم

66- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

67- المعهد العالي للهندسة المعمارية - 6 أكتوبر

68- معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

69- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

70- المعهد العالي للهندسة بالشروق

71- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

72- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

73- المعهد العالي للهندسة ـ 15 مايو

74- معهد الهندسة العالي لتكنولوجيا الطيران ـ إمبابة

75- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

76- المعهد العالي للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

77- الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام ـ6اكتوبر

78- المعهد الكندي العالي للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

79- معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابة

80- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

81- معهد الإدارة والسكرتارية مصر القديمة

82- معهد السويس لنظم المعلومات الادارية

83- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

84- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

85- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير ـ البحيرة

86- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

87- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

88- المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

89- معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

90- معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

91- معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

92- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

93- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

94- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

95- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

96- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

97- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

98- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

99- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)

100- معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

101- المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه

102- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

103- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا - طموه

104- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

105- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

106- معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

107- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا

108- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

109- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

110- المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

111- المعهد الكندي للإدارة - 6 أكتوبر

112- المعهد العالي للعلوم الادارية - المنزلة

113- معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة

114- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

115- معهد القناه العالي للهندسة

116- المعهد العالي للعلوم الادارية ـ بلبيس ـ الشرقية

117- معهد الدلتا العالي للهندسة بالمنصورة

118- معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

119- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث

120- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

121- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

122- المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس ـ البحيرة

123- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة ـ الهرم

124- معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال بالمقطم

125- المعهد العالي للغات بالمنصورة

126- المعهد العالي للعلوم الادارية ببلقاس

127- المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق

128- المعهد العالي للعلوم الإدارية باوسيم

129- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

130- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الاقصر

131- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

132- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

133- المعهد العالي للهندسة ببلبيس

134- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

135- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

136- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

137- معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

138- المعهد العالي للعلوم الادارية بني سويف

139- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

140- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعاهد الحكومية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني - جامعة القاهرة

المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام- جامعة القاهرة

المعهد الفني للتمريض "مبارك كول" بالقصر العيني - جامعة القاهرة "طالبات فقط".

المعهد الفني للتمريض - جامعة الإسكندرية "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض - جامعة عين شمس "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي - جامعة عين شمس "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض -جامعة أسيوط "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض - جامعة طنطا "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض -جامعة المنصورة "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض ببنها - جامعة الزقازيق "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض -جامعة الزقازيق "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض - جامعة المنيا "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض - جامعة المنوفية

المعهد الفني للتمريض بالإسماعلية - جامعة قناة السويس "طالبات فقط"

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي - جامعة قناة السويس "نظم معلومات"

المعهد الفني للتمريض بسوهاج - جامعة جنوب الوادي "طالبات فقط"

المعهد الفني للتمريض بالفيوم - جامعة الفيوم

المعهد الفني للتمريض ببنى سويف -جامعة بني سـويف "طالبات فقط"